СМИ: Пожар произошел в ТЦ «Светофор» в подмосковных Люберцах
8 февраля 202414:12
Эскалатор загорелся в торговом центре «Светофор» в Люберцах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным Telegram-канала Mash, возгорание произошло на третьем этаже, причиной стало короткое замыкание.
Также уточняется, что после срабатывания системы оповещения здание покинули 250 человек.
Ранее пожар произошел на многоярусной парковке на Волжском бульваре в Юго-Восточном административном округе Москвы, погиб один человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru