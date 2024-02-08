СМИ: Пожар произошел в ТЦ «Светофор» в подмосковных Люберцах

Эскалатор загорелся в торговом центре «Светофор» в Люберцах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Волгограде загорелись нефтепродукты на площади 300 «квадратов»

По данным Telegram-канала Mash, возгорание произошло на третьем этаже, причиной стало короткое замыкание.

Также уточняется, что после срабатывания системы оповещения здание покинули 250 человек.

Ранее пожар произошел на многоярусной парковке на Волжском бульваре в Юго-Восточном административном округе Москвы, погиб один человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Московская ОбластьЛюберцыЭвакуацияПожар

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