Кот Ларри с Даунинг-стрит устал запоминать британских премьеров
Кот Ларри с Даунинг-стрит устал запоминать британских премьер-министров. Об этом говорится в соцсетях главного мышелова резиденции.
Отмечается, что необходимость запоминать имена глав британского правительства может отпасть из-за их частой смены. За 15 лет пребывания Ларри в резиденции на Даунинг-стрит сменилось уже шесть премьеров - Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.
«Скоро я буду жить с седьмым премьер-министром. Если так пойдет и дальше, я перестану пытаться выучить их имена», - говорится в посте.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решивший уйти в отставку Стармер никак не зарекомендовал себя с точки зрения российско-британских отношений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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