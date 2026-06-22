Отмечается, что необходимость запоминать имена глав британского правительства может отпасть из-за их частой смены. За 15 лет пребывания Ларри в резиденции на Даунинг-стрит сменилось уже шесть премьеров - Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

«Скоро я буду жить с седьмым премьер-министром. Если так пойдет и дальше, я перестану пытаться выучить их имена», - говорится в посте.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решивший уйти в отставку Стармер никак не зарекомендовал себя с точки зрения российско-британских отношений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».