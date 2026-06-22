В России усомнились в изменении отношения Лондона к Москве при новом премьере

Он указал, что настроение британского истеблишмента вполне антироссийское и новый премьер вряд ли сможет эту ситуацию переломить.

Межуев напомнил, что начиная с Тони Блэра, занимавшего пост премьера Великобритании с 1997 по 2007 год, серьёзного изменения отношения к России не наблюдалось.

«Британское политическое сообщество абсолютно консолидировано в отношении к России – здесь наблюдается полный единый консенсус», - заключил эксперт.

Ранее в аккаунте кота Ларри, который живёт в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, появилось шуточное сообщение, что мышелов откажется запоминать имена новых глав правительств, так как они слишком часто меняются, пишут «Известия».

