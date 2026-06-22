В России усомнились в изменении отношения Лондона к Москве при новом премьере
Ждать перемен в отношении Лондона к Москве после ухода в отставку британского премьера Кира Стармера не стоит. Как пишет «ФедералПресс», об этом заявил политолог Борис Межуев.
Он указал, что настроение британского истеблишмента вполне антироссийское и новый премьер вряд ли сможет эту ситуацию переломить.
Межуев напомнил, что начиная с Тони Блэра, занимавшего пост премьера Великобритании с 1997 по 2007 год, серьёзного изменения отношения к России не наблюдалось.
«Британское политическое сообщество абсолютно консолидировано в отношении к России – здесь наблюдается полный единый консенсус», - заключил эксперт.
Ранее в аккаунте кота Ларри, который живёт в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, появилось шуточное сообщение, что мышелов откажется запоминать имена новых глав правительств, так как они слишком часто меняются, пишут «Известия».
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