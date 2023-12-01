МЧС: пожар на рынке «Садовод» в Москве локализован

Ранее в ведомстве указали, что площадь пожара увеличилась с 350 до 600 квадратных метров. Борьбу с огнём осложняют высокая пожарная нагрузка и плотная застройка.

Также в ведомстве сообщали, что на месте происшествия работают 100 специалистов и 45 единиц техники. Были эвакуированы 350 человек.

Ранее в Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на вещевом рынке «Темерник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



