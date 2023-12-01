МЧС: пожар на рынке «Садовод» в Москве локализован
1 декабря 202316:14
Огнеборцы локализовали пожар на рынке «Садовод» в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в ведомстве указали, что площадь пожара увеличилась с 350 до 600 квадратных метров. Борьбу с огнём осложняют высокая пожарная нагрузка и плотная застройка.
Также в ведомстве сообщали, что на месте происшествия работают 100 специалистов и 45 единиц техники. Были эвакуированы 350 человек.
Ранее в Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на вещевом рынке «Темерник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru