МЧС: пожар на рынке «Садовод» в Москве локализован

Огнеборцы локализовали пожар на рынке «Садовод» в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России.

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Ранее в ведомстве указали, что площадь пожара увеличилась с 350 до 600 квадратных метров. Борьбу с огнём осложняют высокая пожарная нагрузка и плотная застройка.

Также в ведомстве сообщали, что на месте происшествия работают 100 специалистов и 45 единиц техники. Были эвакуированы 350 человек.

Ранее в Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на вещевом рынке «Темерник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: МЧС России
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