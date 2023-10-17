В Ижевске школьник с ножом напал на одноклассника
Учащийся восьмого класса одной из школ Ижевска с ножом напал на одноклассника во время урока, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Удмуртии.
В ведомстве уточнили, что 14-летний школьник нанёс потерпевшему три ножевых ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».
«Потерпевший госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь», - указали следователи.
Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в своём Telegram-канале уточнила, что инцидент произошёл в школе №50, жизни пострадавшего восьмиклассника в настоящее время ничего не угрожает.
Ранее девять человек пострадали из-за распыления газового баллона в школе города Верхняя Салда в Свердловской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- В Ижевске школьник с ножом напал на одноклассника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru