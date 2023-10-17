В Ижевске школьник с ножом напал на одноклассника

Учащийся восьмого класса одной из школ Ижевска с ножом напал на одноклассника во время урока, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Удмуртии.

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В ведомстве уточнили, что 14-летний школьник нанёс потерпевшему три ножевых ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

«Потерпевший госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь», - указали следователи.

Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в своём Telegram-канале уточнила, что инцидент произошёл в школе №50, жизни пострадавшего восьмиклассника в настоящее время ничего не угрожает.

Ранее девять человек пострадали из-за распыления газового баллона в школе города Верхняя Салда в Свердловской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: YouTube канал СКР
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