В Ижевске школьник с ножом напал на одноклассника

В ведомстве уточнили, что 14-летний школьник нанёс потерпевшему три ножевых ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

«Потерпевший госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь», - указали следователи.

Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в своём Telegram-канале уточнила, что инцидент произошёл в школе №50, жизни пострадавшего восьмиклассника в настоящее время ничего не угрожает.

Ранее девять человек пострадали из-за распыления газового баллона в школе города Верхняя Салда в Свердловской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

