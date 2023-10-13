СМИ: Неизвестный убил учителя и ранил еще несколько человек в школе во Франции

Неизвестный с ножом напал на учителя во французской средней школе, передает телеканал BFMTV.

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Уточняется, что инцидент произошел в школе в городе Аррас на севере Франции.

По информации телеканала, один учитель погиб, еще несколько человек получили ранения. Подозреваемого уже арестовала полиция.

Накануне террорист открыл огонь по правоохранителям прямо у входа в отдел полиции в Иерусалиме, напоминает RT.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПогибшиеШколаФранция

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