В Иваново прокомментировали инцидент с лежащими на земле пакетами с трупами
Жительница города Иваново заметила у морга десятки пакетов с трупами, которые лежали на земле, сообщает портал IvanovoNews.
Женщина, которая сняла всё на видео, утверждает, что всё происходило у 4-й городской клинической больницы. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что чёрные пакеты с умершими не только лежат на земле, но и сложены в коридоре, перемещают их сотрудники морга в защитных костюмах.
Заведующая патологоанатомическим отделением городской больницы №4 Иваново Елена Бойко объяснила, что всё произошло во время транспортировки трупов из машины в хранилище.
«К сожалению, во время транспортировки тел умерших от коронавируса одному из санитаров стало плохо. Разгружать фургон персоналу морга пришлось ограниченными силами, в том числе женскими», - отметила медик.
Бойко добавила, что в настоящее время все тела умерших убраны в хранилище.
Ранее в городе Могоча Забайкальского края в гараже больницы обнаружили импровизированный морг.
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