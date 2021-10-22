В Иваново прокомментировали инцидент с лежащими на земле пакетами с трупами

Жительница города Иваново заметила у морга десятки пакетов с трупами, которые лежали на земле, сообщает портал IvanovoNews.

Женщина, которая сняла всё на видео, утверждает, что всё происходило у 4-й городской клинической больницы. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что чёрные пакеты с умершими не только лежат на земле, но и сложены в коридоре, перемещают их сотрудники морга в защитных костюмах.

Заведующая патологоанатомическим отделением городской больницы №4 Иваново Елена Бойко объяснила, что всё произошло во время транспортировки трупов из машины в хранилище.

«К сожалению, во время транспортировки тел умерших от коронавируса одному из санитаров стало плохо. Разгружать фургон персоналу морга пришлось ограниченными силами, в том числе женскими», - отметила медик.

Бойко добавила, что в настоящее время все тела умерших убраны в хранилище.

Ранее в городе Могоча Забайкальского края в гараже больницы обнаружили импровизированный морг.

