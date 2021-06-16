В Забайкалье нашли самодельный морг в гараже больницы

Местные журналисты заявили, что в заброшенном помещении находятся трупы и останки людей. По крайней мере одно тело находится в гараже с января, пишет РЕН ТВ.

СК начал доследственную проверку, сообщил телеканал «360». Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто и зачем собирал тела мертвых граждан в заброшенном гараже больницы. По результатам проверки следователи решат, стоит ли заводить уголовное дело, пишет ФАН.

