В Забайкалье нашли самодельный морг в гараже больницы
В городе Могоча Забайкальского края обнаружили импровизированный морг в гараже больницы, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Местные журналисты заявили, что в заброшенном помещении находятся трупы и останки людей. По крайней мере одно тело находится в гараже с января, пишет РЕН ТВ.
СК начал доследственную проверку, сообщил телеканал «360». Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто и зачем собирал тела мертвых граждан в заброшенном гараже больницы. По результатам проверки следователи решат, стоит ли заводить уголовное дело, пишет ФАН.
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