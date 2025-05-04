В Иванове неизвестная напала на певицу Надежду Кадышеву после концерта

В Иванове неизвестная девушка напала на народную артистку России, певицу Надежду Кадышеву после концерта, сообщает Telegram-канал «Mash».

По данным источника, это случилось еще 30 апреля. Известно, что девушка побежала за знаменитостью и взяла ее за шею после того, как певица поклонилась и завершила выступление. Канал писал, что нападавшую схватили полицейские.

Очевидцы рассказали, что в момент нападения злоумышленница кричала что-то невнятное. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что на концерте еще до происшествия рядом с девушкой находился мужчина в кепке и что-то ей нашептывал. Очевидцы тоже подтвердили это.

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Сообщалось, что на место происшествия приехали медики. Надежда Кадышева не пострадала. Представители артистки отметили, что сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Они обратились в местные правоохранительные органы.

«Мы вынуждены пересмотреть меры безопасности и контакта со зрительским залом в связи с инцидентом», - добавили представители Кадышевой.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что у певца Филиппа Киркорова во время выступления на концерте в Санкт-Петербурге загорелся рукав пиджака.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru
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