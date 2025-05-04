В Иванове неизвестная напала на певицу Надежду Кадышеву после концерта

В Иванове неизвестная девушка напала на народную артистку России, певицу Надежду Кадышеву после концерта, сообщает Telegram-канал «Mash».

По данным источника, это случилось еще 30 апреля. Известно, что девушка побежала за знаменитостью и взяла ее за шею после того, как певица поклонилась и завершила выступление. Канал писал, что нападавшую схватили полицейские.

Очевидцы рассказали, что в момент нападения злоумышленница кричала что-то невнятное. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что на концерте еще до происшествия рядом с девушкой находился мужчина в кепке и что-то ей нашептывал. Очевидцы тоже подтвердили это.