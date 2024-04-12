В Италии семь человек погибли при аварии на ГЭС
Семь человек погибли при аварии на гидроэлектростанции под Болоньей в области Эмилия-Романья в Италии. Об этом сообщает ANSA.
По данным агентства, спасатели обнаружили тело седьмого погибшего во время поисков пропавших без вести при аварии. Все жертвы ЧП — рабочие, которые проводили ремонтные работы на ГЭС.
В понедельник на станции, принадлежащей компании Enel, произошел взрыв, который спровоцировал пожар в подземных помещениях. После ЧП были найдены тела трех погибших. Ранения получили пять человек, еще четверых объявили пропавшими без вести. Причины инцидента устанавливаются. По словам специалистов, подобное ЧП произошло впервые.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru