В Италии семь человек погибли при аварии на ГЭС

По данным агентства, спасатели обнаружили тело седьмого погибшего во время поисков пропавших без вести при аварии. Все жертвы ЧП — рабочие, которые проводили ремонтные работы на ГЭС.

В понедельник на станции, принадлежащей компании Enel, произошел взрыв, который спровоцировал пожар в подземных помещениях. После ЧП были найдены тела трех погибших. Ранения получили пять человек, еще четверых объявили пропавшими без вести. Причины инцидента устанавливаются. По словам специалистов, подобное ЧП произошло впервые.

