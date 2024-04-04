Украинская модель Анна Краевская погибла в ДТП в Италии
Украинская модель Анна Краевская погибла в ДТП, которое произошло в Пьемонте на северо-западе Италии. Об этом сообщает La Repubblica.
Как пишет газета, 18-летняя девушка разбилась насмерть в Ferrari, которым управлял 40-летний сербский ди-джей Хюсни Кестай, известный как Dj Style Q.
Уточняется, что суперкар двигался на скорости около 320 км/ч. Водитель не справился с управлением и Ferrari влетел в ограждение. От удара машину разорвало на части, после чего она загорелась.
По данным La Repubblica, тела погибших сильно обгорели, их личности установили с помощью ДНК-экспертизы.
В 2013 году в схожем ДТП погиб звезда фильмов Форсаж Пол Уокер. Водитель автомобиля Porsche, на пассажирском сиденье которого находился актёр, не справился с управлением и врезался в фонарный столб, сообщает RT.
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