В Италии полиция перехватила перевозящую наркотики подлодку

В сообщении карабинеров говорится, что наркоторговцы также разработали и испытали небольшую подводную лодку с дистанционным управлением, скорее всего, предназначенную для транспортировки наркотиков.

Сеть наркоторговцев контролировалась двумя братьями албанского происхождения, она действовала между Эквадором, Бельгией, Францией, Испанией и Италией.

Ранее сообщалось, что россиянину и двум гражданам Украины грозит смертная казнь по индонезийским законам за создание нарколаборатории и продажу запрещенных веществ на острове Бали.

