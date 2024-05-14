В Италии полиция перехватила перевозящую наркотики подлодку

В рамках ликвидации международной сети наркоторговцев карабинеры Италии арестовали подводную лодку, которую преступники использовали для перевозки наркотиков, сообщила газета Le Figaro.

Правоохранители обнаружили подлодку в ходе расследования деятельности владельцев автомоек в Турине, которые выращивали марихуану.

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В сообщении карабинеров говорится, что наркоторговцы также разработали и испытали небольшую подводную лодку с дистанционным управлением, скорее всего, предназначенную для транспортировки наркотиков.

Сеть наркоторговцев контролировалась двумя братьями албанского происхождения, она действовала между Эквадором, Бельгией, Францией, Испанией и Италией.

Ранее сообщалось, что россиянину и двум гражданам Украины грозит смертная казнь по индонезийским законам за создание нарколаборатории и продажу запрещенных веществ на острове Бали.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:НаркотикиИталия

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