В Италии полиция перехватила перевозящую наркотики подлодку
В рамках ликвидации международной сети наркоторговцев карабинеры Италии арестовали подводную лодку, которую преступники использовали для перевозки наркотиков, сообщила газета Le Figaro.
Правоохранители обнаружили подлодку в ходе расследования деятельности владельцев автомоек в Турине, которые выращивали марихуану.
В сообщении карабинеров говорится, что наркоторговцы также разработали и испытали небольшую подводную лодку с дистанционным управлением, скорее всего, предназначенную для транспортировки наркотиков.
Сеть наркоторговцев контролировалась двумя братьями албанского происхождения, она действовала между Эквадором, Бельгией, Францией, Испанией и Италией.
Ранее сообщалось, что россиянину и двум гражданам Украины грозит смертная казнь по индонезийским законам за создание нарколаборатории и продажу запрещенных веществ на острове Бали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru