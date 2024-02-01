В Украине будет действовать рынок свободного выращивания конопли

В Украине будет действовать рынок свободного выращивания конопли без лицензий и разрешений, но будут ограничения, сообщило Минагрополитики Украины.

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Так, будет создан электронный реестр, куда будет вноситься информация о производителях технической конопли. Чтобы было понятно, кто выращивает, сколько, и какие использует семена. Объем средств, которые могут получить аграрии за выращивание технической конопли имеет средневзвешенную стоимость до 100 тысяч долларов за гектар.

Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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