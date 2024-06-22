В Италии 34 человека погибли при крушении лодки с мигрантами
22 июня 202418:21
При крушении лодки у берегов Италии в Ионическом море погибли 34 мигранта, сообщает газета Corriere della Calabria.
Отмечается, что среди погибших восемь несовершеннолетних.
По данным СМИ, инцидент произошел в 120 морских милях от побережья Калабрии. Поиски велись при помощи самолетов. Парусное судно вышло из Турции, на его борту находились минимум 60 человек.
Ранее лодка с мигрантами затонула в Эгейском море к востоку от острова Карпатос, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru