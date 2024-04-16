Маск назвал безумием ситуацию с нелегальными мигрантами в США

Бизнесмен прокомментировал пост журналистки Эшли Сент-Клер, которая написала о митинге нелегальных мигрантов у здания ратуши Нью-Йорка. Демонстранты были недовольны, что власти отправляют их во временные приюты и не предоставляют постоянное жилье.

«Будучи сам иммигрантом, я очень положительно отношусь к легальной иммиграции, но впускать на территорию Соединенных Штатов миллионы непроверенных людей - это безумие», - прокомментировал происходящее Маск.

Миллиардер обратил внимание, что за последние три года в США проникли 7,2 миллиона нелегалов.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинил главу Белого дома Джо Байдена в том, что при нем в страну проникли преступники со всего мира, сообщает «Радиоточка НСН».

