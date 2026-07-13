В Истре после атаки беспилотника погибли три человека

По его словам, всего был сбит и подавлен 81 дрон над городами Одинцово, Наро-Фоминск, Руза, Раменское, Можайск, Волоколамск, Чехов, Озеры, Истра, Подольск, Ступино, Домодедово, Солнечногорск и Коломна.

«В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах», - написал Воробьев на платформе «Макс».

Кроме того, в Солнечногорске два человека пострадали после попадания дрона в многоквартирный жилой дом. Стена и остекление здания получили повреждения. Также в деревне Бабкино (Истра) были повреждены два частных дома, в Можайске - карниз и остекление двух окон в многоквартирном доме.

Ранее в Белгородской области 13-летний мальчик пострадал при атаке беспилотника ВСУ, позднее подросток скончался от полученных травм, пишет Ura.ru.

