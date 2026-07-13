В Истре после атаки беспилотника погибли три человека
Три человека погибли, пятеро пострадали в результате атаки беспилотников в Московской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.
По его словам, всего был сбит и подавлен 81 дрон над городами Одинцово, Наро-Фоминск, Руза, Раменское, Можайск, Волоколамск, Чехов, Озеры, Истра, Подольск, Ступино, Домодедово, Солнечногорск и Коломна.
«В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах», - написал Воробьев на платформе «Макс».
Кроме того, в Солнечногорске два человека пострадали после попадания дрона в многоквартирный жилой дом. Стена и остекление здания получили повреждения. Также в деревне Бабкино (Истра) были повреждены два частных дома, в Можайске - карниз и остекление двух окон в многоквартирном доме.
Ранее в Белгородской области 13-летний мальчик пострадал при атаке беспилотника ВСУ, позднее подросток скончался от полученных травм, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Над регионами России сбили 342 беспилотника ВСУ
- В Китае из-за ливней эвакуировали 171 тысячу человек
- Рептиолиды и «адские санкции»: Чем запомнился в России американский сенатор Грэм
- Онищенко предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет
- США впервые использовали ударные морские беспилотники при ударах по Ирану
- СМИ: Новым послом Украины в США станет экс-премьер Свириденко
- В Истре после атаки беспилотника погибли три человека
- СМИ: Финляндия построила подземный город на случай ядерной войны
- Власти ужесточат контроль за импортом одежды и обуви
- В Росавиации прокомментировали «плавающую» зарплату бортпроводников