СМИ: Финляндия построила подземный город на случай ядерной войны

Финляндия в рамках подготовки к конфликту с Россией и защиты от возможного ядерного удара построила подземный город в Хельсинки. Об этом сообщает газета Times.

По данным издания, под улицами финской столицы скрывается подземный город из 5,5 тысячи убежищ. Их хватит для размещения почти 1 млн человек при ядерном ударе или нападении со стороны.

Как отметил сотрудник отдела безопасности Юкка-Пекка Шродерус, власти Хельсинки обустроили убежища для экстренных случаев, однако сдали их в аренду, пишет Ura.ru. В убежищах находятся олимпийские бассейны с водными горками, картинговые трассы, скейт-парки, центры стрельбы из лука, церкви и сауны.

Ранее Финляндия отменила запрет на размещение ядерного оружия на территории страны. В связи с этим зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия вошла в перечень ядерных целей РФ.

