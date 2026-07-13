СМИ: Финляндия построила подземный город на случай ядерной войны
Финляндия в рамках подготовки к конфликту с Россией и защиты от возможного ядерного удара построила подземный город в Хельсинки. Об этом сообщает газета Times.
По данным издания, под улицами финской столицы скрывается подземный город из 5,5 тысячи убежищ. Их хватит для размещения почти 1 млн человек при ядерном ударе или нападении со стороны.
Как отметил сотрудник отдела безопасности Юкка-Пекка Шродерус, власти Хельсинки обустроили убежища для экстренных случаев, однако сдали их в аренду, пишет Ura.ru. В убежищах находятся олимпийские бассейны с водными горками, картинговые трассы, скейт-парки, центры стрельбы из лука, церкви и сауны.
Ранее Финляндия отменила запрет на размещение ядерного оружия на территории страны. В связи с этим зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия вошла в перечень ядерных целей РФ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Новым послом Украины в США станет экс-премьер Свириденко
- В Истре после атаки беспилотника погибли три человека
- СМИ: Финляндия построила подземный город на случай ядерной войны
- Власти ужесточат контроль за импортом одежды и обуви
- В Росавиации прокомментировали «плавающую» зарплату бортпроводников
- Собянин: Попытка атаки на Москву стала одной из крупнейших за несколько лет
- В регионах из-за дефицита топлива срываются госзакупки
- Замглавы «Роскосмоса» рассказал о будущем российских ракет
- В Турции десятки человек отравились в пятизвездочном отеле
- Сенатор Грэм перед смертью заявил, что не может уйти из жизни, пока не введет санкции против РФ