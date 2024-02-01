При пожаре в квартире на востоке Москвы погиб человек

Пожар в жилом доме на востоке Москвы унес жизнь одного человека, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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Возгорание произошло в доме по улице Мастеровая. Площадь пожара поставила 25 квадратных метров.

В результате инцидента погиб человек. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание.

Накануне пожар произошел на ТЭЦ-23 на Монтажной улице в Восточном административном округе Москвы. Telegram-канал Mash утверждает, что очевидцы услышали хлопок, после чего появилась яркая вспышка, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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