В Нижегородской области задержали женщину, пытавшуюся поджечь отделение Сбербанка

По данным Сбербанка, инцидент произошел накануне. Женщина бросила в отделении бутылку с зажигательной смесью.

«Произошло незначительное возгорание, устраненное сотрудниками офиса. Злоумышленница оперативно задержана», — отметили в банке, подчеркнув, что женщина находилась «под влиянием мошенников», которые воруют деньги и склоняют своих жертв к преступным действиям.

По данным управления МЧС по региону, 1 февраля на Коммунистической улице в городе Бор произошел пожар в жилой пятиэтажке с отделением Сбербанка на первом этаже. Прибывшие на место пожарные не зафиксировали открытого горения, при этом в помещении наблюдалось сильное задымление и характерный запах пластика. Из отделения самостоятельно эвакуировались 11 человек.

Ранее неизвестные подожгли покрышку возле квартир в девятиэтажке в Екатеринбурге, спасатели эвакуировали 30 человек, напоминает Ura.ru.

