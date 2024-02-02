В Нижегородской области задержали женщину, пытавшуюся поджечь отделение Сбербанка
Женщина под влиянием мошенников попыталась поджечь отделение Сбербанка в городе Бор Нижегородской области, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
По данным Сбербанка, инцидент произошел накануне. Женщина бросила в отделении бутылку с зажигательной смесью.
«Произошло незначительное возгорание, устраненное сотрудниками офиса. Злоумышленница оперативно задержана», — отметили в банке, подчеркнув, что женщина находилась «под влиянием мошенников», которые воруют деньги и склоняют своих жертв к преступным действиям.
По данным управления МЧС по региону, 1 февраля на Коммунистической улице в городе Бор произошел пожар в жилой пятиэтажке с отделением Сбербанка на первом этаже. Прибывшие на место пожарные не зафиксировали открытого горения, при этом в помещении наблюдалось сильное задымление и характерный запах пластика. Из отделения самостоятельно эвакуировались 11 человек.
Ранее неизвестные подожгли покрышку возле квартир в девятиэтажке в Екатеринбурге, спасатели эвакуировали 30 человек, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru