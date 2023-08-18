В Иркутской области загорелся гипермаркет на площади 800 кв. м

Сообщение о ЧП поступило в пожарно-спасательную службу в 09:15 (04:15 мск). В борьбе с огнем задействовали 18 специалистов и 4 единицы техники. Известно, что до прибытия пожарных эвакуировались семь человек, пишет «Свободная пресса».

«В 11.15 пожар в здании ... локализован. Погибших, травмированных — нет», — указали в МЧС.

Ранее пожар произошел на стройке многофункциональной ледовой арены УГМК в Екатеринбурге, на объекте зафиксировали возгорание утеплителя и лакокрасочного покрытия, напоминает Ura.ru.

