В Волгограде произошел пожар на территории завода «Красный октябрь»

Пожар произошел в районе завода «Красный октябрь» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

В Калуге загорелась электроподстанция

Информация о ЧП поступила экстренным службам в 09:08.

«Внутри отдельностоящего бетонного здания происходит горение трансформаторного масла на площади 50 кв. м. <...> Угрозы распространения огня нет», — указали в МЧС.

Как отметили в ведомстве, на месте происшествия работают пожарные расчеты 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС управления МЧС по области. Причина возгорания устанавливается. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее пожар произошел на складе пиломатериалов в Норильске, площадь возгорания составила 1,2 тысячи «квадратов», напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:ПожарМЧСВолгоградская ОбластьВолгоград

Горячие новости

Все новости

партнеры