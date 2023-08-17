В Волгограде произошел пожар на территории завода «Красный октябрь»
Пожар произошел в районе завода «Красный октябрь» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Информация о ЧП поступила экстренным службам в 09:08.
«Внутри отдельностоящего бетонного здания происходит горение трансформаторного масла на площади 50 кв. м. <...> Угрозы распространения огня нет», — указали в МЧС.
Как отметили в ведомстве, на месте происшествия работают пожарные расчеты 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС управления МЧС по области. Причина возгорания устанавливается. По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее пожар произошел на складе пиломатериалов в Норильске, площадь возгорания составила 1,2 тысячи «квадратов», напоминает RT.
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