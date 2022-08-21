Число погибших в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Ульяновской области выросло до 16

В ДТП с минивэном и двумя грузовиком в Николаевском районе Ульяновской области погибли 16 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Число погибших выросло до 15 в ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области

«В настоящее время установлено, что в результате ДТП погибли 15 человек, которые находились в микроавтобусе, и один в большегрузе. Три человека госпитализированы, один отпущен на амбулаторное лечение», - пояснил собеседник агентства.

Ранее шла речь о 15 погибших.

В региональном управлении МВД считают, что водитель грузовика, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с минивэном. В результате ДТП на месте погибли водитель большегруза и двое пассажиров из минивэна. Отмечается, что детей среди погибших и пострадавших нет.

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ФОТО: РИА Новости
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