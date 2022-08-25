В Турции пострадали 28 человек при опрокидывании автобуса

Отмечается, что автобус двигался из Антальи в Стамбул. Он перевернулся в провинции Памуккале.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Часть пострадавших была госпитализирована. Их состояние не уточняется.

Данных о национальной принадлежности пострадавших пока нет.





