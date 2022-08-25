В Турции пострадали 28 человек при опрокидывании автобуса

ДТП с междугородним автобусом произошло в Турции, в результате чего пострадали 28 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Не менее двух человек пострадали при столкновении катера и танкера в Турции

Отмечается, что автобус двигался из Антальи в Стамбул. Он перевернулся в провинции Памуккале.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Часть пострадавших была госпитализирована. Их состояние не уточняется.

Данных о национальной принадлежности пострадавших пока нет.



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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ДТПТурция
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