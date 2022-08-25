В Турции пострадали 28 человек при опрокидывании автобуса
25 августа 202223:44
ДТП с междугородним автобусом произошло в Турции, в результате чего пострадали 28 человек. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что автобус двигался из Антальи в Стамбул. Он перевернулся в провинции Памуккале.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Часть пострадавших была госпитализирована. Их состояние не уточняется.
Данных о национальной принадлежности пострадавших пока нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru