В Иркутске после землетрясения введен режим повышенной готовности

После землетрясения в Иркутске введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации города.

Городские дежурные службы начали сбор информации о последствиях землетрясения. Эксперты осуществляют оценку обстановки. Управляющие компании начинают обследование жилых домов.

Как сообщалось, в Иркутске минувшей ночью произошло мощное землетрясение.

Жители Забайкалья ощутили землетрясение

Жители ощутили подземные толчки силой 5-6 баллов в 5.44 по местному времени. Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии, где толчки составили 7,6 баллов. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеИркутск
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