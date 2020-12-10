В Иркутске после землетрясения введен режим повышенной готовности
После землетрясения в Иркутске введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации города.
Городские дежурные службы начали сбор информации о последствиях землетрясения. Эксперты осуществляют оценку обстановки. Управляющие компании начинают обследование жилых домов.
Как сообщалось, в Иркутске минувшей ночью произошло мощное землетрясение.
Жители ощутили подземные толчки силой 5-6 баллов в 5.44 по местному времени. Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии, где толчки составили 7,6 баллов. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.
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