В Иране убили двух судей Верховного Суда

В иранской столице Тегеране от стрельбы неизвестного перед зданием Верховного суда погибли двое судей. Об этом сообщает агентство IRNA в Telegram-канале.

По данным источника, еще один человек был ранен. Отмечается, что он являлся телохранителем погибших судей. Раненого доставили в больницу.