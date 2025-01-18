В Иране убили двух судей Верховного Суда

В иранской столице Тегеране от стрельбы неизвестного перед зданием Верховного суда погибли двое судей. Об этом сообщает агентство IRNA в Telegram-канале.

По данным источника, еще один человек был ранен. Отмечается, что он являлся телохранителем погибших судей. Раненого доставили в больницу.

В Йемене число погибших при взрыве увеличилось до 15

Известно, что сам нападавший покончил с собой. При этом сообщается, что преступник не был связан с судом. Произошедшее уже расценили как теракт.

Согласно информации агентства, убитые судьи специализировались на преступлениях против нацбезопасности, а также на делах о шпионаже и терроризме.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на президентский дворец в Чаде напали террористы.

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ФОТО: РИА Новости
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