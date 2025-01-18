В Иране убили двух судей Верховного Суда
В иранской столице Тегеране от стрельбы неизвестного перед зданием Верховного суда погибли двое судей. Об этом сообщает агентство IRNA в Telegram-канале.
По данным источника, еще один человек был ранен. Отмечается, что он являлся телохранителем погибших судей. Раненого доставили в больницу.
Известно, что сам нападавший покончил с собой. При этом сообщается, что преступник не был связан с судом. Произошедшее уже расценили как теракт.
Согласно информации агентства, убитые судьи специализировались на преступлениях против нацбезопасности, а также на делах о шпионаже и терроризме.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на президентский дворец в Чаде напали террористы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru