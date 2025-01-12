В Йемене число погибших при взрыве увеличилось до 15

В Йемене в провинции Эль-Байда количество человек, погибших в результате взрыва на станции по продаже бытового газа, увеличилось до 15. Об этом сообщает йеменское агентство «SABA» со ссылкой на представителей Минздрава страны.

По данным ведомства, в результате ЧП 67 граждан получили травмы. До этого говорилось, что от взрыва в Эль-Байде погибли семь человек, были повреждены свыше 20 авто.