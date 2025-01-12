В Йемене число погибших при взрыве увеличилось до 15
В Йемене в провинции Эль-Байда количество человек, погибших в результате взрыва на станции по продаже бытового газа, увеличилось до 15. Об этом сообщает йеменское агентство «SABA» со ссылкой на представителей Минздрава страны.
По данным ведомства, в результате ЧП 67 граждан получили травмы. До этого говорилось, что от взрыва в Эль-Байде погибли семь человек, были повреждены свыше 20 авто.
В Минздраве Йемена добавили, что специалисты продолжают искать пропавших граждан.
В последнее время в Эль-Байде происходят столкновения между войсками на стороне правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситами) и противостоящими им вооруженными группировками.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что количество жертв теракта, произошедшего на железнодорожном вокзале в Пакистане, превысило 20 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru