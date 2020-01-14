В Иране сообщили о втором самолете в небе в момент крушения украинского лайнера

В Иране сообщили, что в небе на момент пуска ракеты в сторону украинского лайнера находился еще один самолет.

Как заявил РИА Новости замглавы комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки, в то же время в небе летел самолет катарских авиалиний. Однако, по его словам, диспетчеры смогли скоординировать его полет с военными.