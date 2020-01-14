В Иране сообщили о втором самолете в небе в момент крушения украинского лайнера
В Иране сообщили, что в небе на момент пуска ракеты в сторону украинского лайнера находился еще один самолет.
Как заявил РИА Новости замглавы комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки, в то же время в небе летел самолет катарских авиалиний. Однако, по его словам, диспетчеры смогли скоординировать его полет с военными.
Как предполагает Мусави Беюки, пилоты заметили свет в небе, напоминающий работу ПВО, и запросили диспетчеров получить разрешение на пролет.
«Боинг-737» «Международных авиалиний Украины вылетел рано утром, 8 января, и должен был выполнить рейс Тегеран – Киев. Самолет разбился спустя несколько минут после вылета. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.
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