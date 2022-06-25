В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
25 июня 202207:39
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Иране. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Природное явление зафиксировали в южной части страны. Эпицентр землетрясения располагался в 32 км северо-восточнее города Киш (население около 20,9 тысячи человек). Очаг находился на глубине 10 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не приводится.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru