Число погибших при землетрясении в Афганистане выросло до 1,5 тысяч

Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 1,5 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».

Число пострадавших также выросло до 2 тысяч человек.

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Сильное землетрясение произошло на юго-востоке Афганистана в ночь на среду. По данным Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 6,1.

Эпицентр землетрясения находился в 44 км от города Хост. От подземных толчков пострадали провинции Пактика и Хост.

По последним данным, более тысячи человек погибли от мощного землетрясения, еще 1,5 тысячи пострадали.


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ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:ЗемлетрясениеАфганистан
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