Число погибших при землетрясении в Афганистане выросло до 1,5 тысяч
Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 1,5 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».
Число пострадавших также выросло до 2 тысяч человек.
Сильное землетрясение произошло на юго-востоке Афганистана в ночь на среду. По данным Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 6,1.
Эпицентр землетрясения находился в 44 км от города Хост. От подземных толчков пострадали провинции Пактика и Хост.
По последним данным, более тысячи человек погибли от мощного землетрясения, еще 1,5 тысячи пострадали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 058 / сут.
Умерли
381 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 767 / сут.
- Число погибших при землетрясении в Афганистане выросло до 1,5 тысяч
- Кадыров заявил о взятии под контроль Катериновки
- США призвали к скорейшему урегулированию разногласий между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки
- NYT: Руперт Мердок и Джерри Холл разводятся
- Представители США проведут переговоры с талибами в ближайшие дни
- США не намерены снижать давление на РФ до завершения операции на Украине
- В Одесской области с 1 августа перестанут преподавать русский язык
- Названы дата и время матча за Суперкубок России
- Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству
- В кафе в центре Москвы произошел пожар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru