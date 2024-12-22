В Иране нашли убитого российского дальнобойщика
На севере Ирана в провинции Гилян нашли тело убитого водителя-дальнобойщика из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Тегеране.
По данным источника, тело уроженца Дагестана с огнестрельными ранениями было обнаружено 16 декабря в парке возле города Астара. В настоящее время иранские правоохранители проводят расследование. Оно находится под контролем Генконсульства России в Реште и посольства в Иране.
«Российская сторона призывает иранских коллег к срочному и тщательному расследованию, наказанию виновных, и наведению порядка на погранпункте Астара», - заявили дипломаты.
В посольстве также выразили соболезнования семье и близким погибшего.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в результате попадания медицинского вертолета в здание больницы в Турции погибли четыре человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru