В Иране 32 человека погибли при пожаре в наркологической клинике

Пожар произошел в наркологической клинике в городе Ленгеруд в провинции Гилян на севере Ирана, погибли более 30 человек. Об этом заявил заместитель губернатора провинции по делам политики, безопасности и общества Мохаммад Джалаи, передает агентство Mehr.