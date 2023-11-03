В Иране 32 человека погибли при пожаре в наркологической клинике

Пожар произошел в наркологической клинике в городе Ленгеруд в провинции Гилян на севере Ирана, погибли более 30 человек. Об этом заявил заместитель губернатора провинции по делам политики, безопасности и общества Мохаммад Джалаи, передает агентство Mehr.

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Как уточнил замгубернатора, возгорание началось в 6 часов утра.

«На данный момент в результате этого инцидента 32 человека погибли и 16 получили ранения», — указал Джалаи.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее стало известно, что двое мужчин погибли при пожаре в многоквартирном доме в Ставрополе, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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