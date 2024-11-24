СМИ: Противоречия в команде Трампа доходят до драк

Разногласия между членами в команде победившего на выборах президента США Дональда Трампа доходят до перепалки и даже рукоприкладства, сообщает Washington Post.

Трамп подтвердил, что намерен ввести режим ЧС

Газета рассказывает о случае, произошедшем с адвокатом и советником политика Борисом Эпштейном, прибывшим на встречу в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, где ему преградили дорогу. Генеральный директор Cantor Fitzgerald Говард Лютник заявил, что эта встреча не для него. Эпштейн, используя свое предплечье, оттолкнул Лютника с дороги.

Ранее стало известно, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вступил в перепалку с Эпштейном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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