СМИ: Противоречия в команде Трампа доходят до драк
Разногласия между членами в команде победившего на выборах президента США Дональда Трампа доходят до перепалки и даже рукоприкладства, сообщает Washington Post.
Газета рассказывает о случае, произошедшем с адвокатом и советником политика Борисом Эпштейном, прибывшим на встречу в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, где ему преградили дорогу. Генеральный директор Cantor Fitzgerald Говард Лютник заявил, что эта встреча не для него. Эпштейн, используя свое предплечье, оттолкнул Лютника с дороги.
Ранее стало известно, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вступил в перепалку с Эпштейном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru