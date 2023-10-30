Пять человек пострадали при пожаре на АЗС в Химках

В Москве появится система информирования о нестандартных ситуациях на дорогах Количество пострадавших при пожаре на заправке в Химках выросло до пяти человек На Казанском направлении МЖД восстановлено движение поездов 88 машино-мест выставлено на торги в паркинге в Лефортово Москвичи старшего поколения смогут получить новую профессию Более 170 мероприятий пройдут в рамках «Ночи искусств»