Пять человек пострадали при пожаре на АЗС в Химках
30 октября 202312:38
Число пострадавших при пожаре на автозаправочной станции в Химках увеличилось до пяти. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали два человека, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«По уточненной информации, в Химках число пострадавших в пожаре возросло до пяти человек», — заявили в МЧС.
По данным ведомства, четыре человека госпитализированы.
Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Подмосковью, специалисты начали проверку по факту пожара на АЗС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru