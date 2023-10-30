Пять человек пострадали при пожаре на АЗС в Химках

Число пострадавших при пожаре на автозаправочной станции в Химках увеличилось до пяти. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В Подмосковье произошел пожар на АЗС у аэропорта Шереметьево

Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали два человека, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«По уточненной информации, в Химках число пострадавших в пожаре возросло до пяти человек», — заявили в МЧС.

По данным ведомства, четыре человека госпитализированы.

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Подмосковью, специалисты начали проверку по факту пожара на АЗС.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеПожарМосковская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры