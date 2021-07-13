В Ираке десятки человек погибли при пожаре в больнице для больных COVID-19

Как минимум 36 человек погибли в результате пожара, который произошел в больнице «Имам Хусейн» в иракском городе Эн-Насирия, передает AFP.

Стала известна причина пожара в рязанской больнице

Учреждение использовалось для лечения больных с коронавирусом. Как сообщил пресс-секретарь местного департамента здравоохранения Хайдар аль-Замили, люди скончались от ожогов. Ведутся поиски пострадавших и погибших.

Пять человек пострадали, двое из них находятся в критическом состоянии, 16 человек спасены.

На днях в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга произошло возгорание, персонал и пациентов пришлось эвакуировать.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ПожарыБольницаИрак
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