В Ираке десятки человек погибли при пожаре в больнице для больных COVID-19

Учреждение использовалось для лечения больных с коронавирусом. Как сообщил пресс-секретарь местного департамента здравоохранения Хайдар аль-Замили, люди скончались от ожогов. Ведутся поиски пострадавших и погибших.

Пять человек пострадали, двое из них находятся в критическом состоянии, 16 человек спасены.

На днях в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга произошло возгорание, персонал и пациентов пришлось эвакуировать.

