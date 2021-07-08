В петербургской больнице произошел пожар

В Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга произошло возгорание, персонал и пациентов эвакуируют. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По предварительной информации, причиной пожара стало воспламенение обмотки проводки в кабинете компьютерной томографии на первом этаже здания.

Данные уточнили в пресс-службе городского управления МЧС. "В подсобном помещении приемного покоя обгорела обмотка вентиляционных труб на площади 3 квадратных метров", - добавили в ведомстве.

По имеющимся сведениям, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано. Пожарные проверяют верхние этажи больницы. Также в помещениях работает дымосос, который способствует проветриванию.

