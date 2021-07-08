В петербургской больнице произошел пожар
В Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга произошло возгорание, персонал и пациентов эвакуируют. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По предварительной информации, причиной пожара стало воспламенение обмотки проводки в кабинете компьютерной томографии на первом этаже здания.
Данные уточнили в пресс-службе городского управления МЧС. "В подсобном помещении приемного покоя обгорела обмотка вентиляционных труб на площади 3 квадратных метров", - добавили в ведомстве.
По имеющимся сведениям, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано. Пожарные проверяют верхние этажи больницы. Также в помещениях работает дымосос, который способствует проветриванию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+24 818 / сут.
Умерли
141 тыс.+734 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+21 336 / сут.
- Самолёт, на борту которого находились девять человек, разбился в Швеции
- Главу подмосковного отдела полиции задержали за подготовку убийства предпринимателя
- Учёный рассказал об условиях содержания пациентов с COVID-19
- Хуснуллин заявил, что ливни заполнили водохранилища Крыма на два года
- Врач рассказал, можно ли заниматься сексом после вакцинации от COVID-19
- Трихолог рассказала, как защитить волосы во время и после коронавируса
- В петербургской больнице произошел пожар
- Депутат Мособлдумы назвал условия смягчения антиковидных ограничений
- Работу общепита в ночное время запретили в Ингушетии
- Евросоюз направил России запрос на переговоры о взаимном признании ковид-сертификатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru