В петербургской больнице произошел пожар

В Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга произошло возгорание, персонал и пациентов эвакуируют. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По предварительной информации, причиной пожара стало воспламенение обмотки проводки в кабинете компьютерной томографии на первом этаже здания.

Данные уточнили в пресс-службе городского управления МЧС. "В подсобном помещении приемного покоя обгорела обмотка вентиляционных труб на площади 3 квадратных метров", - добавили в ведомстве.

По имеющимся сведениям, пострадавших нет, открытое горение ликвидировано. Пожарные проверяют верхние этажи больницы. Также в помещениях работает дымосос, который способствует проветриванию.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Челябинской_области
ТЕГИ:ПожарСанкт-ПетербургБольница
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