В Ираке 100 человек погибли при пожаре на свадьбе
27 сентября 202307:51
Сильный пожар произошел на свадьбе в провинции Найнава на севере Ирака, сто человек погибли. Об этом сообщает агентство INA со ссылкой на управление здравоохранения.
ЧП произошло в округе Аль-Хамдания, отмечает телеканал «360». По данным иракского управления гражданской обороны, во время праздника использовались фейерверки.
«По предварительным данным, зафиксировали 100 случаев смерти», — сообщили власти.
Еще более 150 человек пострадали, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru