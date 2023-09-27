В Ираке 100 человек погибли при пожаре на свадьбе

Сильный пожар произошел на свадьбе в провинции Найнава на севере Ирака, сто человек погибли. Об этом сообщает агентство INA со ссылкой на управление здравоохранения.

В Карабахе при взрыве на складе топлива погибли не менее 125 человек

ЧП произошло в округе Аль-Хамдания, отмечает телеканал «360». По данным иракского управления гражданской обороны, во время праздника использовались фейерверки.

«По предварительным данным, зафиксировали 100 случаев смерти», — сообщили власти.

Еще более 150 человек пострадали, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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