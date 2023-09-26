В Карабахе при взрыве на складе топлива погибли не менее 125 человек

Жертвами взрыва на складе топлива в Нагорном Карабахе стали по меньшей мере 125 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, пишет ТАСС.

В Армению из Карабаха переехали уже 6,6 тысячи человек

Глава ведомства заявила, что в Армению из Карабаха перевезли останки 125 тел погибших.

«Они доставлены в соответствующее подразделение центра судебной медицины, где будет проведена их идентификация», - сказала министр.

Российские миротворцы 23 сентября доставили 50 тонн гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха. В Степанакерт привезли продовольственные пайки, гигиенические наборы и предметы первой необходимости, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:ВзрывАрменияНагорный Карабах

Горячие новости

Все новости

партнеры