В Карабахе при взрыве на складе топлива погибли не менее 125 человек
Жертвами взрыва на складе топлива в Нагорном Карабахе стали по меньшей мере 125 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, пишет ТАСС.
Глава ведомства заявила, что в Армению из Карабаха перевезли останки 125 тел погибших.
«Они доставлены в соответствующее подразделение центра судебной медицины, где будет проведена их идентификация», - сказала министр.
Российские миротворцы 23 сентября доставили 50 тонн гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха. В Степанакерт привезли продовольственные пайки, гигиенические наборы и предметы первой необходимости, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Карабахе при взрыве на складе топлива погибли не менее 125 человек
- Монсон завершит карьеру реваншем против Тактарова
- Шмыгаль заявил о выполнении Киевом всех рекомендаций по членству в ЕС
- Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля к июню 2024 года
- VK «переехала» с Британских Виргинских островов в Россию
- Женщина получила ранение при обстреле ВСУ белгородского села Долгое
- Эндокринолог назвала самый опасный для организма сахарозаменитель
- Цены на пшеницу в России упали до июньского минимума
- Врач предупредила об опасности гиалуроновой кислоты
- Психолог посоветовала не бороться с грустью во время осенней хандры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru