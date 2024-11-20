В Ингушетии задержали школьного охранника, подозреваемого в наркоторговле

Сотрудники УФСБ и полиции в Ингушетии задержали охранника школы, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков, он хранил героин в одном из школьных кабинетов, сообщило региональное МВД.

Согласно данным министерства, у правоохранителей имелись сведения о том, что 33-летний житель Назрановского района, который работает охранником в одной из школ, занимается незаконным оборотом запрещенных веществ. Отмечается, что по месту работы злоумышленника оперативники обнаружили спрятанный им в одном из кабинетов пакет с героином, лист с остатками наркотического средства и электронные весы.