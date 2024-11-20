В Ингушетии задержали школьного охранника, подозреваемого в наркоторговле
Сотрудники УФСБ и полиции в Ингушетии задержали охранника школы, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков, он хранил героин в одном из школьных кабинетов, сообщило региональное МВД.
Согласно данным министерства, у правоохранителей имелись сведения о том, что 33-летний житель Назрановского района, который работает охранником в одной из школ, занимается незаконным оборотом запрещенных веществ. Отмечается, что по месту работы злоумышленника оперативники обнаружили спрятанный им в одном из кабинетов пакет с героином, лист с остатками наркотического средства и электронные весы.
Также сообщается, что подозреваемый хранил героин в своем автомобиле «ВАЗ-2199» и в тайнике на окраине сельского поселения Экажево. Общая масса изъятого героина превысила 420 граммов. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный оборот наркотиков в крупном размере».
Ранее сообщалось, что лабораторию по изготовлению метадона обнаружили в Московской области сотрудники главного управления по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы и Московской таможни. В ходе обысков были обнаружены химическое оборудование для производства метадона и 103 кг прекурсоров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru