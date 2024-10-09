Правоохранители задержали жителя Хабаровска, у которого нашли 23 кг наркотиков
Правоохранители задержали жителя Хабаровского края, подозреваемого в сбыте некротических средств, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Волк уточнила, что при обыске у 39-летнего мужчины нашли 23 кг различных наркотиков. По предварительным данным, подозреваемый занимался сбором запрещенных веществ в указанных местах Московского региона, а затем, маскируя их в грузовых отправлениях, пересылал железнодорожным транспортом на Дальний Восток.
Правоохранители задержали его в момент получения посылки, которую он отправил сам себе из Москвы в Хабаровск.
Ему предъявлено обвинение по статье «Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств».
Ранее сотрудники пограничного управления ФСБ России по Амурской области изъяли в Приамурье 500 кг марихуаны, передает RT.
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