Правоохранители задержали жителя Хабаровска, у которого нашли 23 кг наркотиков

Волк уточнила, что при обыске у 39-летнего мужчины нашли 23 кг различных наркотиков. По предварительным данным, подозреваемый занимался сбором запрещенных веществ в указанных местах Московского региона, а затем, маскируя их в грузовых отправлениях, пересылал железнодорожным транспортом на Дальний Восток.

Правоохранители задержали его в момент получения посылки, которую он отправил сам себе из Москвы в Хабаровск.

Ему предъявлено обвинение по статье «Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств».

Ранее сотрудники пограничного управления ФСБ России по Амурской области изъяли в Приамурье 500 кг марихуаны, передает RT.

