Правоохранители задержали жителя Хабаровска, у которого нашли 23 кг наркотиков

Правоохранители задержали жителя Хабаровского края, подозреваемого в сбыте некротических средств, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

ФСБ пресекла международные каналы поставки наркотиков в Челябинской области

Волк уточнила, что при обыске у 39-летнего мужчины нашли 23 кг различных наркотиков. По предварительным данным, подозреваемый занимался сбором запрещенных веществ в указанных местах Московского региона, а затем, маскируя их в грузовых отправлениях, пересылал железнодорожным транспортом на Дальний Восток.

Правоохранители задержали его в момент получения посылки, которую он отправил сам себе из Москвы в Хабаровск.

Ему предъявлено обвинение по статье «Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств».

Ранее сотрудники пограничного управления ФСБ России по Амурской области изъяли в Приамурье 500 кг марихуаны, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ХабаровскУголовное ДелоНаркотики

Горячие новости

Все новости

партнеры