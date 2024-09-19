ФТС обнаружила лабораторию по производству метадона в Московской области
Лабораторию по изготовлению метадона обнаружили в Московской области сотрудники главного управления по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы (ФТС) и Московской таможни. Об этом в своем Telegram-канале пресс-служба ФТС.
В ходе обысков были обнаружены химическое оборудование для производства метадона и 103 кг прекурсоров. По мнению представителей ФТС, найденного сырья было бы достаточно для изготовления свыше 80 кг метадона, стоимость готового продукта составила бы свыше 400 млн рублей.
Кроме того, правоохранителями был задержан член ОПГ, ему было предъявлено обвинение в производстве и сбыте синтетического наркотика, возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств. Если фигуранта признают виновным, ему может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Нарколаборатория быа обнаружена благодаря слежке за перевозившей наркотики из Казахстана в Москву фурой. Получателем груза числился 34-летний россиянин, которого задержали в арендованном доме в деревне Алферово.
Установлено, что денежные средства он получал из Украины и через интернет-магазин заказывал сырье. ФТС сообщила, что наркокурьеры сбывали запрещенные вещества в подмосковных и столичных парках.
Ранее актера Евгения Ткачука обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств.
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