ФТС обнаружила лабораторию по производству метадона в Московской области

Кроме того, правоохранителями был задержан член ОПГ, ему было предъявлено обвинение в производстве и сбыте синтетического наркотика, возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств. Если фигуранта признают виновным, ему может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Нарколаборатория быа обнаружена благодаря слежке за перевозившей наркотики из Казахстана в Москву фурой. Получателем груза числился 34-летний россиянин, которого задержали в арендованном доме в деревне Алферово.

Установлено, что денежные средства он получал из Украины и через интернет-магазин заказывал сырье. ФТС сообщила, что наркокурьеры сбывали запрещенные вещества в подмосковных и столичных парках.

Ранее актера Евгения Ткачука обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств.

