В Ингушетии в автоаварии погибли два человека

Смертельная авария произошла 22 мая в Ингушетии, сообщает региональное УГИБДД.

В ДТП в Смоленской области пострадали 13 человек

На автодороге Назрань - Плиево 44-летний водитель ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21140, которым управлял 20-летний молодой человек.

В результате ДТП оба водителя скончались на месте, трое пассажиров обеих машин, среди которых оказались двое несовершеннолетних, были госпитализированы.

Напомним, 22 мая три человека погибли после столкновения кроссовера и грузовика на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском автономном округе.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТПИнгушетия
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