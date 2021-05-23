В Ингушетии в автоаварии погибли два человека

На автодороге Назрань - Плиево 44-летний водитель ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21140, которым управлял 20-летний молодой человек.

В результате ДТП оба водителя скончались на месте, трое пассажиров обеих машин, среди которых оказались двое несовершеннолетних, были госпитализированы.

Напомним, 22 мая три человека погибли после столкновения кроссовера и грузовика на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском автономном округе.

