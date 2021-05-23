В Ингушетии в автоаварии погибли два человека
Смертельная авария произошла 22 мая в Ингушетии, сообщает региональное УГИБДД.
На автодороге Назрань - Плиево 44-летний водитель ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21140, которым управлял 20-летний молодой человек.
В результате ДТП оба водителя скончались на месте, трое пассажиров обеих машин, среди которых оказались двое несовершеннолетних, были госпитализированы.
Напомним, 22 мая три человека погибли после столкновения кроссовера и грузовика на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском автономном округе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 709 / сут.
Умерли
118 тыс.+386 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 345 / сут.
- В Ингушетии в автоаварии погибли два человека
- РПЦ предлагает ограничить охоту
- Клип Моргенштерна проверят на оскорбление чувств верующих
- Стал известен победитель «Евровидения-2021»
- Компания Virgin запустила космический корабль для туристов
- Певица Манижа выступила в финале «Евровидения»
- Сборная России одержала вторую подряд победу на ЧМ по хоккею
- Злоумышленник после «минирования» ТЦ в Ростове-на-Дону потребовал 2 млрд долларов
- Украинский МИД назвал условие восстановления поставок воды в Крым
- В «Роскосмосе» спрогнозировали появление российского аналога SpaceX
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru