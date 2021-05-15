В ДТП в Смоленской области пострадали 13 человек
В результате ДТП с участием 13 человек пассажирского микроавтобуса и грузовика на трассе М-1 «Беларусь» под Смоленском пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Смоленской области.
Дорожный инцидент произошел в Сафоновском районе Смоленской области.
«Сегодня утром в Сафоновском районе на 298-м километре М-1 «Беларусь» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса, в котором находились 20 человек. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали и госпитализированы 13 человек», - цитирует сообщение пресс-службы RT.
Известно, что пострадавшие являются гражданами Белоруссии. В крайне тяжелом состоянии находится один человек, двое – в тяжелом, остальные десять человек – в состоянии здоровья средней тяжести.
Ранее стало известно о десяти пострадавших в ДТП в Красноярском крае, где на дороге столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
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