В ДТП в Смоленской области пострадали 13 человек

В результате ДТП с участием 13 человек пассажирского микроавтобуса и грузовика на трассе М-1 «Беларусь» под Смоленском пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Смоленской области.

Дорожный инцидент произошел в Сафоновском районе Смоленской области.

«Сегодня утром в Сафоновском районе на 298-м километре М-1 «Беларусь» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса, в котором находились 20 человек. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали и госпитализированы 13 человек», - цитирует сообщение пресс-службы RT.

Известно, что пострадавшие являются гражданами Белоруссии. В крайне тяжелом состоянии находится один человек, двое – в тяжелом, остальные десять человек – в состоянии здоровья средней тяжести.

Ранее стало известно о десяти пострадавших в ДТП в Красноярском крае, где на дороге столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

