Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО

Три человека погибли после столкновения кроссовера и грузовика на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

По предварительным данным, в ночь на субботу на 645-м километре автодороги в Нефтеюганском районе водитель Nissan Pathfinder выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN. Водитель кроссовера и двое его пассажиров скончались на месте.

Правоохранительные органы начали проверку в связи с инцидентом, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

