Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО
Три человека погибли после столкновения кроссовера и грузовика на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
По предварительным данным, в ночь на субботу на 645-м километре автодороги в Нефтеюганском районе водитель Nissan Pathfinder выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN. Водитель кроссовера и двое его пассажиров скончались на месте.
Правоохранительные органы начали проверку в связи с инцидентом, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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