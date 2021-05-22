Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО

Три человека погибли после столкновения кроссовера и грузовика на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

По предварительным данным, в ночь на субботу на 645-м километре автодороги в Нефтеюганском районе водитель Nissan Pathfinder выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN. Водитель кроссовера и двое его пассажиров скончались на месте.

Правоохранительные органы начали проверку в связи с инцидентом, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ПогибшиеДТПХМАО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры