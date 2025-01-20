Испуганный фейерверками слон растоптал толпу в Таиланде
20 января 202518:59
Слон испугался фейерверков и растоптал людей на фестивале, проходящем в провинции Нонгбуалампху в Таиланде, сообщает Daily Mail.
Мужчина привел животное на ярмарку, хотя не имел разрешения. Слон испугался громких звуков и начал метаться сквозь толпу. По данным местных властей, в результате инцидента пострадали пять человек, их госпитализировали.
Хозяина уже задержала полиция, ему грозит штраф и тюрьма.
Ранее на Шри-Ланке стая обезьян вломилась в дом жителей города Талалла и похитила золотые украшения, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Вашингтоне началась инаугурация Трампа
- В Москве арестовали обвиняемого в убийстве женщины, найденной в машине Куценко
- Землетрясение магнитудой 6 произошло на Тайване
- В вузах Санкт-Петербурга откроют комнаты матери и ребенка
- Эрдоган планирует обсудить с Путиным поставки газа в Словакию
- Эрдоган заявил, что Турция продолжает переговоры о возобновлении зерновой сделки
- Монтажер рассказал об использовании ИИ в фильме «Бруталист»
- Дональд Трамп прибыл в Капитолий перед инаугурацией
- СМИ раскрыли меню инаугурационного обеда Трампа
- В Приднестровье заявили о запасах газа на 11 дней
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru