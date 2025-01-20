Испуганный фейерверками слон растоптал толпу в Таиланде

Слон испугался фейерверков и растоптал людей на фестивале, проходящем в провинции Нонгбуалампху в Таиланде, сообщает Daily Mail.

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Мужчина привел животное на ярмарку, хотя не имел разрешения. Слон испугался громких звуков и начал метаться сквозь толпу. По данным местных властей, в результате инцидента пострадали пять человек, их госпитализировали.

Хозяина уже задержала полиция, ему грозит штраф и тюрьма.

Ранее на Шри-Ланке стая обезьян вломилась в дом жителей города Талалла и похитила золотые украшения, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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