Испуганный фейерверками слон растоптал толпу в Таиланде

Мужчина привел животное на ярмарку, хотя не имел разрешения. Слон испугался громких звуков и начал метаться сквозь толпу. По данным местных властей, в результате инцидента пострадали пять человек, их госпитализировали.



Хозяина уже задержала полиция, ему грозит штраф и тюрьма.

Ранее на Шри-Ланке стая обезьян вломилась в дом жителей города Талалла и похитила золотые украшения, напоминает RT.

