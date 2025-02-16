В Индии слоны испугались салютов: Три человека погибли, 35 серьезно ранены

Три человека погибли, 35 получили серьезные ранения, после того как два слона устроили драку во время храмового праздника в южноиндийском штате Керала. Об этом сообщает британское интернет-издание The Independent.

Испуганный фейерверками слон растоптал толпу в Таиланде

Инцидент произошел в храме Манаккулангара Бхагавати недалеко от города Койиланди в округе Кожикоде вечером 13 февраля. Во время празднования, один слон стал агрессивным и начал атаковать другого. Затем оба вышли из-под контроля, повредив часть офисного здания храма.

Когда слоны врезались в здание, часть его стены рухнула, и под ней оказались несколько человек, сообщила местная полиция. По предварительным данным, обрушение привело к гибели двух женщин и мужчины, сообщили официальные лица.

Предварительно, когда началась церемония, то начали взрываться петарды, слоны запаниковали и стали крушить все вокруг.

В январе, Испуганный фейерверками слон растоптал толпу в провинции Нонгбуалампху в Таиланде, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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