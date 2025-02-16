В Индии слоны испугались салютов: Три человека погибли, 35 серьезно ранены

Инцидент произошел в храме Манаккулангара Бхагавати недалеко от города Койиланди в округе Кожикоде вечером 13 февраля. Во время празднования, один слон стал агрессивным и начал атаковать другого. Затем оба вышли из-под контроля, повредив часть офисного здания храма.

Когда слоны врезались в здание, часть его стены рухнула, и под ней оказались несколько человек, сообщила местная полиция. По предварительным данным, обрушение привело к гибели двух женщин и мужчины, сообщили официальные лица.

Предварительно, когда началась церемония, то начали взрываться петарды, слоны запаниковали и стали крушить все вокруг.



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