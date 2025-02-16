В Индии слоны испугались салютов: Три человека погибли, 35 серьезно ранены
Три человека погибли, 35 получили серьезные ранения, после того как два слона устроили драку во время храмового праздника в южноиндийском штате Керала. Об этом сообщает британское интернет-издание The Independent.
Инцидент произошел в храме Манаккулангара Бхагавати недалеко от города Койиланди в округе Кожикоде вечером 13 февраля. Во время празднования, один слон стал агрессивным и начал атаковать другого. Затем оба вышли из-под контроля, повредив часть офисного здания храма.
Когда слоны врезались в здание, часть его стены рухнула, и под ней оказались несколько человек, сообщила местная полиция. По предварительным данным, обрушение привело к гибели двух женщин и мужчины, сообщили официальные лица.
Предварительно, когда началась церемония, то начали взрываться петарды, слоны запаниковали и стали крушить все вокруг.
В январе, Испуганный фейерверками слон растоптал толпу в провинции Нонгбуалампху в Таиланде, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru