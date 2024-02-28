Под Саратовом в автоаварии погибли шесть человек, один пострадал

ДТП произошло в Лысогорском районе вблизи поворота на поселок Гремячий. Там столкнулись ВАЗ-2111 и Lada Granta. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших. На месте работают экстренные службы.

Ранее в ДТП на Алтае погибли четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

