В храмах Кузбасса проходит панихида по погибшим на шахте «Листвяжная»
Панихида по погибшим на шахте «Листвяжная» началась во всех храмах Кузбасса, говорится в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
Возложение цветов прошло в 8.21 - в то время, когда девять дней назад на шахте произошел взрыв. Также в храмах началась панихида по погибшим.
Цивилев возложил цветы на Алее шахтерской славы в поселке Грамотеино.
Тем временем, спасатели подняли тела еще шестерых погибших при взрыве в шахте «Листвяжная».
ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло утром 25 ноября. В момент происшествия под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать, но часть осталась в шахте. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв метана. Всего в результате трагедии погиб 51 человек, 99 – пострадали.
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