В храмах Кузбасса проходит панихида по погибшим на шахте «Листвяжная»

Возложение цветов прошло в 8.21 - в то время, когда девять дней назад на шахте произошел взрыв. Также в храмах началась панихида по погибшим.

Цивилев возложил цветы на Алее шахтерской славы в поселке Грамотеино.

Тем временем, спасатели подняли тела еще шестерых погибших при взрыве в шахте «Листвяжная».

ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло утром 25 ноября. В момент происшествия под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать, но часть осталась в шахте. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв метана. Всего в результате трагедии погиб 51 человек, 99 – пострадали.

