В Химках эвакуировали три «заминированных» жилых дома

«Поступило анонимное сообщение о "минировании" домов в Левоборежном микрорайоне городского округа Химки», - цитирует агентство слова собеседника.

Были эвакуированы 150 человек из трех домов по улице Зеленая, 30 из них - дети.

«Дома обследованы. Вызов ложный», - отмечает представитель экстренных служб.

В начале апреля НСН сообщала, что в Подмосковье произошел взрыв бытового газа в пятиэтажке в Орехово-Зуево, на улице Гагарина.В результате обрушился подъезд с третьего по пятый этаж. Погиб одни человек, травмы получили шесть жильцов дома. Губернатор Подмосковья Сергей Воробьев взял ситуацию под личный контроль.

