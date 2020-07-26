В Химках эвакуировали три «заминированных» жилых дома
Из-за угрозы взрыва в подмосковных Химках эвакуированы 150 человек, жителей многоэтажных домов. Звонок «минера» оказался ложным, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
О «минировании» домов в Химках сообщил неизвестный.
«Поступило анонимное сообщение о "минировании" домов в Левоборежном микрорайоне городского округа Химки», - цитирует агентство слова собеседника.
Были эвакуированы 150 человек из трех домов по улице Зеленая, 30 из них - дети.
«Дома обследованы. Вызов ложный», - отмечает представитель экстренных служб.
В начале апреля НСН сообщала, что в Подмосковье произошел взрыв бытового газа в пятиэтажке в Орехово-Зуево, на улице Гагарина.В результате обрушился подъезд с третьего по пятый этаж. Погиб одни человек, травмы получили шесть жильцов дома. Губернатор Подмосковья Сергей Воробьев взял ситуацию под личный контроль.
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