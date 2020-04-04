Губернатор Подмосковья навестил пострадавших от взрыва газа в Орехово-Зуеве
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в больницу, где находятся жители Орехово-Зуева, пострадавшие при взрыве бытового газа в жилом доме, чтобы узнать об их состоянии, передает телеканал «360».
«Миша, держись!», - обратился губернатор к одному из пациентов.
По словам врача, мужчину в скором времени переведут из центральной районной больницы в Москву для прохождения дальнейшего лечения. У пострадавшего диагностированы перелом бедра, перелом голени, ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга. Также двоим пострадавшим были сделаны операции, их готовят к отправке в МОНИКИ.
«Все необходимые мероприятия врачи приняли. Здесь, слава Богу, все четверо будут жить, и никаких угроз не существует», — заявил Воробьев.
Взрыв бытового газа в пятиэтажке на улице Гагарина прогремел днем 4 апреля. В результате обрушился подъезд с третьего по пятый этаж. Погиб одни человек, травмы получили шесть жильцов дома. Губернатор Подмосковья взял сиутуацию под личный контроль и распорядился разместить всех пострадавших в результате происшествия.
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