Губернатор Подмосковья навестил пострадавших от взрыва газа в Орехово-Зуеве

«Миша, держись!», - обратился губернатор к одному из пациентов.

По словам врача, мужчину в скором времени переведут из центральной районной больницы в Москву для прохождения дальнейшего лечения. У пострадавшего диагностированы перелом бедра, перелом голени, ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга. Также двоим пострадавшим были сделаны операции, их готовят к отправке в МОНИКИ.

«Все необходимые мероприятия врачи приняли. Здесь, слава Богу, все четверо будут жить, и никаких угроз не существует», — заявил Воробьев.

Взрыв бытового газа в пятиэтажке на улице Гагарина прогремел днем 4 апреля. В результате обрушился подъезд с третьего по пятый этаж. Погиб одни человек, травмы получили шесть жильцов дома. Губернатор Подмосковья взял сиутуацию под личный контроль и распорядился разместить всех пострадавших в результате происшествия.





