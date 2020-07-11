После взрыва в нижегородской многоэтажке возникла угроза обрушения
После взрыв бытового газа в жилом доме в Нижнем Новгороде возникла угроза обрушения здания. Об этом сообщили в региональном МЧС, отметив, что в данный момент разбор завалов прекращен.
«На данный момент завалы пока никто не разбирает, потому что есть угроза обрушения в третьем подъезде», сообщили ТАСС в МЧС. В настоящее время проводится эвакуация личного имущество жильцов дома.
Инцидент произошел на шестом этаже 9-этажного четырехподъездного жилого дома. После взрыва последовало возгорание. Пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы.
Также отмечается, что пострадали межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
721 тыс.+6 611 / сут.
Умерли
11 205+188 / сут.
Выздоровели
497 тыс.+8 378 / сут.
- Роскосмос ответил Маску на английском языке о Сергее Королеве
- Российским школьникам старше 10 лет предоставили скидку на поездки в Крым летом
- ВОЗ констатировала рекордную вспышку коронавируса
- В МВД заявили об организации массовых митингов командой Фургала
- Губерниев прокомментировал назначение Майгурова на пост президента СБР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru