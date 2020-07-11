После взрыва в нижегородской многоэтажке возникла угроза обрушения

После взрыв бытового газа в жилом доме в Нижнем Новгороде возникла угроза обрушения здания. Об этом сообщили в региональном МЧС, отметив, что в данный момент разбор завалов прекращен.

«На данный момент завалы пока никто не разбирает, потому что есть угроза обрушения в третьем подъезде», сообщили ТАСС в МЧС. В настоящее время проводится эвакуация личного имущество жильцов дома.

Инцидент произошел на шестом этаже 9-этажного четырехподъездного жилого дома. После взрыва последовало возгорание. Пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы.

Также отмечается, что пострадали межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда.

